En banko-legende vender tilbage

Efter 20 år vender banko-entertaineren Banko-Carl tilbage til Stevnshallen, når Sydstevns Gymnastik- og Idrætsforening afholder sit årlige banko-show

Team Banko-Carl. (Pressefoto)

STORE HEDDINGE: Selv om det er en snes år siden, Danmarks Banko-Carl af helbredsmæssige årsager gik på pension efter en menneskealder i underholdningens tjeneste, har den ukronede banko-konge fra Vordingborg i en alder af 80 år gjort flot comeback.

At Carl er tilbage på scenen som banko-entertainer er et stort ønske fra rigtig mange mennesker, der stadig kan huske de festlige banko-shows, som Carl turnerede med i over 30 år.

Sidst han var vært ved Sydstevns Gymnastik- og Idrætsforenings årlige banko-show i Stevnshallen var i 1996. Og Banko-Carl havde dengang været med lige fra start, hvilket vil sige siden 1981, som var det første år gymnastikforeningens arrangerede banko-show i Stevnshallen.

Har forstærkning med

Når Banko-Carl tirsdag aften den 4. oktober fra kl. 19.30 efter 20 års fravær atter styrer de mange spændende spil og flotte præmier, sker det i en forstærket udgave.

Carl har indgået et underholdningsmæssigt samarbejde med Brian og Fætter – alias duoen Butterflies. Tilsammen udgør de trioen »Team Banko-Carl«, og alle tre vil de sørge for, at alle får en både festlig, folkelig og fornøjelig aften – med diverse indslag og sidegevinster. Det bliver således en formidabel aften for både voksne og børn.

rmh