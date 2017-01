Bankrøver meldte sig selv efter 6 år

Politiets teknikere, da de ankom til Nordea på Nytorv efter det væbnede røveri, som fandt sted den 21. januar 2010. (Arkivfoto).

Store Heddinge: En 26-årig mand fra Køge har selv kontaktet politiet og tilstået, at han var gerningsmanden til et væbnet røveri begået i Nordea på Nytorv i Store Heddinge.

Røveriet fandt sted den 21. januar 2010, kun 27 minutter efter, at banken var åbnet. Gerningsmanden truede personalet med en attrappistol til at udlevere penge. Udbyttet blev på cirka 40.000 kr.

Politiet anholdt manden tirsdag den 27. december kl. 1.28, og han er efterfølgende blevet afhørt til sagen.

Den 26-årige er psykisk syg, men grundet de mange enkeltheder, som han kunne fortælle, blev det lagt fast, at han må være gerningsmanden.

Sagen er blevet forelagt anklagemyndigheden, der ikke ønskede at fremstille manden i grundlovsforhør. Han blev løsladt tirsdag formiddag.

Sagen stopper dog ikke her, da den sigtede vil blive indkaldt til et retsmøde på et senere tidspunkt.

