(Last Updated On: 30. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen besluttede ved starten af 2013, at der skal fokus på bedre mobil- og bredbåndsdækning på Stevns.

Der har været fokus på vores problemer med manglende mobildækning gennem medierne den sidste måned.

Der er nu kontakt mellem teleselskaberne, politikerne og Stevns kommune, og det skal alle parter nu udnytte.

Tiden er ikke inde til at se bagud, men derimod skal vi nu fremad. Det tjener intet formål at pege fingre ad hinanden, og jeg er sikker på, at dette er i alle parters interesser.

Vi skal sikre, at de fiberprojekter, som er undervejs gennemføres og at der lægges en plan for resten af Stevns.

Et enigt Plan – og Teknikudvalg ser frem til det fremadrettede arbejde, og at vi nu efter tre år kommer i gang med processen.

Første skridt er, at vi tirsdag den 13. juni 2017 har møde i Plan- og Teknikudvalget med telebranchens udrykningshold.

Vi skal nu i et konstruktivt samarbejde mellem selskaber, brugerne og Stevns Kommune finde løsninger, der tilgodeser borgerne på Stevns, så vi kan få ordentlig mobil- og bredbåndsdækning på Stevns.

Vi tager nu debatten ved mødebordet frem for i pressen. Det tjener det fælles mål bedst.

Med venlig hilsen

Steen S. Hansen

Formand Plan- og Teknikudvalget