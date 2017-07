Bekymret over budgetoplæg 2018

(Last Updated On: 4. juli 2017)

Nu er der kommet et, hvis man må kalde det det, arbejdsoplæg på budget 2018 fra flertalsgruppen med Steen S. Hansen i spidsen. Her kan man læse en opdrift på 11 millioner kroner. Det vil sige et forbrug, der ligger 11 mio. kr. over budget.

Men det får mig til at tænke:

Støtte Mænds Mødesteder? Jo, jeg ikke noget imod deres hus og indsats, men der må også være andre områder, der skal fremhæves, tænker jeg.

Hvad med en ungdomscafe i Store Heddinge? En styrkelse af indsatsen mod udsatte børn og unge samt familier i hele kommunen. Det koster en indsats og penge, men det skulle gerne komme hjem igen og nedsætte vores udgift, som pt. er på 55 millioner kroner.

Hvad med en Borgerservice i Hårlev hver 14. dag – som en pilotopgave?

Hvad med nogle events for erhvervslivet med fokus på at tiltrække nye erhverv og styrke dem, vi har? Det koster, men det skulle gerne give flere arbejdspladser. Eller nogle events med fokus på salg til nye tilflyttere: »Hvad kan vi gøre for jer«, hvor kommunen, skolen og erhvervslivet viser, hvad vores skønne kommune har at byde på.

Hvordan finder vi penge til en øget indsats og bedre vilkår for vores »Vejfolk« til pleje af kommunen?

Hvordan øger vi »støtten« til de små samfund, eksempelvis lokalelejen.

Hvordan påskønner vi den store frivillige indsats – eller udvikler og i hvert fald fastholder denne?

Hvordan sikrer vi, at de ældre får bedre pleje og hjælp end den, de får i dag.

Kunne vi tilbyde en pasning til børn med fleksible åbningstider til gavn for tilflytning og udvikling af kommunen.

Måske kunne man oprette en borgerrådgivning og sagsbehandling, hvor man også tænker på tværs af arbejdsområderne?

Ja, så er der en del anlægsopgaver, som både er ønsker men også kan give vækst i kommunen og dermed indtægter, som ikke jeg lige kan se flertalsgruppen arbejde med på nuværende tidspunkt, men nu er det jo kun et udkast

Så måske, når der kommer tal på, at jeg bliver positivt overrasket. Men lige nu er jeg lige så bekymret som – eller måske mere end – borgmesteren.

Med venlig hilsen

Johnny Andersen

Kandidat for Nyt Stevns