Bent Møllers møbelforretning flytter

(Last Updated On: 13. december 2017)

Med meget kort varsel fik Bent Møller i går eftermiddags en noget overraskende melding om, at han fra 1. januar 2018 må finde et andet sted til sin møbelforretning

Hvad der fremover skal være her vides ikke, men det bliver ikke Bent Møllers møbelbutik. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Bent Møllers møbelafdeling har de seneste fem år haft adresse i Rengegade 31, ved siden af Shell tankstationen. Det 1.200 kvadratmeter store lejemål har desuden fungeret som lagerplads.

– Vi har været rigtig glade for at være derude, men nu må vi finde en anden løsning, udtaler Bent Møller, der med kun 14 dages varsel – egentlig er der kun 11 arbejdsdage tilbage i 2017 – tirsdag eftermiddag den 12. december fik den noget overraskende nyhed, at han pr. 1. januar 2018 skal være ude.

Lejemålet har fra start af været tidsbegrænset, først på tre år, derefter genforhandlet for en toårig periode.

Der har det seneste halve år været rygter om, at bygningen skulle rives ned, og at der istedet skulle bygges noget andet. Derfor har Bent Møller haft hyppig kontakt til ejendommens administrator for at få en afklaring på, om der var hold i rygterne og hvorvidt han kunne forlænge lejemålet

– Jeg har kontaktet administratoren hver fjortende dag, og han har på intet tidspunkt bekræftet rygterne. Da jeg ringede i går, fik jeg så at vide, at vi skal være ude ved udgangen af året, forklarer Bent Møller.

Ekstra juletravlhed

Julen er vel nok den travleste tid for de fleste detailhandlende. Det gælder også Huset Bent Møller, som i år får ekstra travlt.

Udover at hjælpe kunderne med de helt rigtige julegaver, skal der nu findes en løsning, så møbelbutikken kan fortsætte.

– Den forsvinder ikke. Vi må handle hurtigt og finde et nyt sted, hvor vi kan genåbne møbelbutikken, lover Bent Møller.

Han lover også at fortælle, hvor møbelforretningen flytter hen, lige så snart han har fundet det helt rigtige sted.

rmh