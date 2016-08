Besøg af NSU’er på Nytorv

STORE HEDDINGE: I 50’erne og 60’erne var ingen i tvivl om, hvad de tre bogstaver NSU stod for: Nemlig et tysk kvalitetsprodukt.

Det er nu årtier siden, at den sidste NSU trillede ned fra samlebåndet på fabrikken i Neckarsulm. Dengang så man NSU’er overalt – ikke kun i Tyskland, men på alle Europas landeveje.

I dag er antallet af NSU’er ikke ret stort, men heldigvis undgik enkelte ophuggerene, og køretøjerne er nu en hobby.

Hvert år afholder NSU-klubben et nationalt træf, og i år går udflugten til Store Heddinge.

Lørdag den 27. august parkerer de deres køretøjer på torvet i St. Heddinge. Køretøjerne er på Nytorv fra kl. ca. 10.30 til kl. 14.

Alle er meget velkomne til at komme forbi for at se de gamle køretøjer.