Besøgscenter med over- eller underskud?

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Alternativet har stillet Stevns kommune en række spørgsmål omkring planerne for et besøgscenter i Boesdal. Svaret brugte mange ord på ikke at forklare ret meget omkring den postulerede økonomi.

Man har ikke et bud på, hvor meget dette center vil gavne Stevns` økonomi. Man skriver uforpligtende, at der nok vil ske noget, men hvor meget?, spørger vi.

Det står derimod klart, at besøgscenteret er en underskudsforretning, der vil koste kommunekassen millionvis af kroner hvert år, selv hvis budgetterne viser sig at holde.

Det vil sige, at det er borgerne på Stevns, der skal betale for, at turister fra alverdens riger og lande bliver underholdt, uden at få et overblik over, hvorvidt investeringen giver noget tilbage, til gavn for kommunen.

Alternativet er ikke imod at dele verdensarven med andre, hvis det kan ske på en respektfuld og bæredygtig måde, men vi er imod at bruge kommunale kroner både til anlæg og drift. Hvorfor skal der bruges 150 millioner på en nybygning, hvorfor ikke ombygge pyramiden? Et unikt vartegn for Stevns.

Der er så megen usikkerhed omkring projektet, så det vil være rimeligt at inddrage borgerne. Det kan passende ske ved, at man samtidig med kommunevalget etablerer en forpligtende folkeafstemning, så borgerne på et oplyst grundlag kan tage stilling.

Niels Hansen

Alternativet Stevns