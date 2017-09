Bevar Strøbyhjemmet

(Last Updated On: 13. september 2017)

Som gammel strøbydreng er det sørgeligt at se noget, som borgerne i området var fælles om at få op at stå til gavn for de ældre, nu skal rives ned. Jeg håber, at alle i området vil bakke om, at det ikke sker.

Ved at bevare Strøbyhjemmet som et fælleshus, giver man ældre socialt samvær og mange gode oplevelser. Da der kommer cirka 200 ældre på Strøbyhjemmet i løbet af ugen, er det af stor værdi, at man bevarer det.

Jeg håber, at alle i det nordlige Stevns vil bakke op om det, for kommunen er på vej til at nedlægge alt for de ældre i det nordlige Stevns, fordi man kun vil tilgodese dem, der kan bo på plejehjemmene.

Peder Olsen

En gammel Strøby-borger