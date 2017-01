Birger Hauge fortsætter som formand

Venstres nyvalgte bestyrelse er et miks af repræsentanter fra både den gamle og den nye bestyrelse. Birger Hauge blev genvalgt som formand uden modkandidat

Stevns: Birger Hauge tiltrådte som bestyrelsesformand for Venstre Stevns den 3. oktober sidste år. Efter et opstillingsmøde den 30. august, hvor Mogens Haugaard Nielsen blev valgt som partiet spidskandidat, valgte samtlige i den daværende bestyrelse at trække sig. Den tidligere bestyrelse havde foreslået en anden kandidat, Martin Steen Andersen, som dengang tabte afstemningen med meget få stemmer.

En helt ny bestyrelse blev valgt, og i spidsen var Birger Hauge.

Ved onsdagens generalforsamling var blandt andet formanden på valg, og trods uenigheder blev valget af Birger Hauge som formand gennemført uden modkandidater og med klapsalver. Og med anbefalinger fra blandt andet Gerhard Nagott og John Dalsgaard Jensen forud for afstemningen.

Udover Birger Hauge er de nyvalgte til bestyrelsen med 121 stemmer til Niels Bauer, kasserer – på genvalg, 107 til stemmer Tina Høve, webmester – på genvalg, 84 stemmer til Mette Maimann – på genvalg, 81 stemmer til Karsten Skov – nyvalgt (én af de to forslagsstillere bag et nyt opstillingsmøde og fra den tidligere bestyrelse) og endelig 74 stemmer til Karsten Juhl – nyvalgt. Suppleanterne blev udvidet med én og blev i nævnte rækkefølge: Bo Henriksen, Tom Bang Hansen og Inger Brøndsted.

rmh

(Foto: Rikke Michael Hansen)