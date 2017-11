(Last Updated On: 1. november 2017)

Af: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, borgmesterkandidat for Nyt Stevns

Du har haft tæt ved fire år til at føre dine politiske visioner ud i livet, men tiden er vist mest gået med personjagt både over og under radaren – mest under. Du har valgt ikke at genopstille, og skulle du nu ikke se at stikke piben lidt ind og vente med at tage den ud igen, til den har fået en anden lyd?

Venligst

Mogens Haugaard Nielsen

Borgmester