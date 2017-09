Blå alliance uden Venstre

(Last Updated On: 20. september 2017)

Politisk håndfæstning, fra venstre: Lars Barthold Hansen (LA), Tim Warner (LA), Lasse Olsen (C), Bo Kjeldsmark (C), Mogens Haugaard (NS) og Lars Kristiansen (NS). (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Nøjagtig to måneder før kommunalvalget gav Nyt Stevns, Liberal Alliance og Konservative hinanden håndslag på at holde det nuværende flertal på rådhuset fra magten på Stevns.

Tre borgmesterkandidater

De tre partier opstiller tilsammen 30 kandidater, og erklærer at deres politiske håndfæstning holder før, under og efter valget.

Men der bliver ikke nogen fælles borgmesterkandidat. På et fælles pressemøde tirsdag erklærede Liberal Alliance (LA) sig desuden åbent for udvidelse af gruppen.

– Måske skal der flere ind i samarbejdet, men sigtet er et borgerligt-liberalt samarbejde, sagde Lars Barthold Hansen fra LA.

Formanden for Nyt Stevns, Lars Kristiansen, oplyste, at Dansk Folkeparti havde takket nej til samarbejdet. Det fremgik også af mødet, at Nyt Stevns ikke stiller krav om borgmesterposten.

– Det væsentlige for os er det økonomiske ansvar, og det har vi til fælles med konservative og LA, sagde borgmester Mogens Haugaard Nielsen, og tilføjede:

– Vi tilhører som udgangspunkt den borgerlige fløj, selv om vi i landspolitisk sammenhæng favner fra venstre side af salen til højre, det er det særlige ved en lokalliste.

Ikke fælles socialpolitik

Det var primært vækstudvikling, budgetpolitik, statsvej og turisme de tre partier har fundet sammen om.

– Man skal kunne stole på lokalplanerne, ofte har de været alt for sent ude hos borgerne, sagde den konservative kandidat Bo Kjeldsmark, som kritiserede det nuværende politiske flertal i kommunens Plan- og Teknikudvalg.

Kun to i valgforbund

Der er ikke tale om et egentligt valgteknisk samarbejde, idet de konservative og LA i juni meldte, at de havde indgået et valgforbund. På dette punkt står Nyt Stevns alene.

Men samarbejdet skal kigge fremad, ikke rode i fortiden, lød det fra Tim Warner fra LA:

– Skal vi have en blå kommune, så skal vi tale sammen, og det begynder nu, slutter han.

sky