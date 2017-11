Blå blok snuppede formandsposterne

(Last Updated On: 29. november 2017)

Dansk Folkeparti satte sig massiv på de ledende poster på rådhuset

Alt tyder på at der indføres blokpolitik på Stevns. Socialdemokratiet med Steen S. Hansen i spidsen blev det største parti, men blå blok lavede flertal og satte sig tungt på samtlige formandsposter.

(Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Valgets vindere var i stort omfang også valgets tabere. Og konstitueringen ligner blokpolitik.

Blå blok består nemlig af Venstre, der mistede godt 18 pct. af stemmerne i forhold til sidste valg i 2013, og Dansk Folkeparti, som havde en mindre tilbagegang og beholdt skindet på næsen, selv om DF var spået fremgang, og så Nyt Stevns med den detroniserede borgmester Mogens Haugaard Nielsen. Konservativ Folkeparti er som det eneste borgerlige parti gået fra et til to mandater i forhold til valget i 2013.

DF ryddede bordet

Konstitueringen på valgnatten endte med, at Venstres Anette Mortensen blev Stevns nye borgmester fra 1.1.2018, og som viceborgmester indtræder Varly Jensen fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti kunne vælge at have samarbejdet med rød bloks socialdemokrater, radikale og Enhedslisten, som ville have udgjort et solidt flertal på 11 mandater, men valgte at gå i samarbejde med de borgerlige partier, og dermed få et flertal på 10 mandater, som Dansk Folkeparti satte sig solidt på, med intet mindre end to formandsposter ud af fem udvalg, med Varly Jensen for formand for Ejendoms- og Planudvalg: Varly Jensen, og Janne Halvor Jensen (DF) som formand for Børneudvalget.

V, K, NS kom i anden række

Mogens Haugaard fra Nyt Stevns bliver formand for Social- og Sundhedsudvalget, de konservatives spidskandidat, Mikkel Lundemann Rasmussen, bliver formand for Teknik og Miljøudvalget, og Venstres Bjarne Nielsen skal lede Arbejdsmarkedsudvalget.

sky