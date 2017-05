(Last Updated On: 30. maj 2017)

Torsdag d. 1 juni skifter Store Heddinge Vandværk Amba fra hårdt til blødt vand i hele Store Heddinge.

Viggo Nielsen fra vandværket fortæller her nærmere om hvad man skal gøre for at få mest muligt ud af det bløde vand.

Se med her:

Dette indslag er sponseret af Store Heddinge Vandværk