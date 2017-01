Blues i Spilledåsen

Store Heddinge: Kulturforeningen, Spilledåsen, starter det nye år med intet mindre end en dobbeltkoncert. Den finder sted tirsdag den 31. jaunar.

25 år med guitar på maven

Kenn Lending bliver hovednavnet denne aften. Han har et 25 års jubilæum og adskillige pladeudgivelser i bagagen. Lending er kendt for sit mangeårige samspil med den legendariske blues-sanger og barrelhouse-pianist, Champion Jack, Dupree. Denne duo nåede flere end 1.000 koncerter over 15 år.

Blues og andre godbidder

Kenn Lending Band favner et bredt publikum. Så mange andre end inkarnerede bluesfans kan få en god aften.

Kenn Lending er begyndt at samarbejde med trioen Kent Tomsen på piano, guitar og sang, Niels Nello Mogensen på sang og bas, og Henrik Hansen på mundharpe og sang.

En sand musikalsk godbid, kalder Spilledåsen det. Måske fordi der tænkes på forfatter og bluesentusiast, Dan Turell, der i sin bog »Alhambra Blues«, skrev: – Dine øreflipper er det eneste virkelige alternativ til tyggegummi og lakrids!

Jamsesson som bonus

Trioen vil forestå koncertens anden afdeling, og de tre er kendte fra adskillige andre musikalske sammenhænge med blandt andet Esther Brohus, Jonny Madsen og Henning Stærk.

Spilledåsens dobbeltkoncert bliver faktisk til tre sæt, idet trioen og Lendings blues-band i fællesskab runder aftenen af med en slags gigant-jamsesson.

Billetter kan stadig købes

Medlemmer af Spilledåsen slipper billigere end andre. 175 kr. versus 200 kr. Men alle kan købe billetter til arrangementet hos Kop og Kande i Store Heddinge, og hos Staxens Boghandel i Hårlev, eller bestille på billettelefon 30 57 19 99, eller billet@spilledaasen-stevns.dk.

sky