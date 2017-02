Bodil Sø overtager Lene Madsen Milners udvalgpost

Bodil Sø sidder i forvejen i udvalgene »Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse« samt »Forskning og Innovation«. (Privatfoto)

Region Sjælland: Regionsrådsmedlem Bodil Sø (V), Køge, erstatter regionsrådsmedlem Lene Madsen Milner (V), Stevns, i Udvalg for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland.

– Hvis vi skal håndtere den store opgave med flere ældre og stigende sundhedsudgifter i de kommende år, er vi nødt til at se på, hvor vi kan udvikle og sætte ind for at få mere sundhed for pengene. Sygdom opstår og rammer mange vilkårligt, og vi skal se på, hvordan vi kan gøre mere i behandlingstilbuddene, medicinsk, teknologisk samt ikke mindst forebyggende i forhold til de store livsstilssygdomme, siger Bodil Sø, der ser frem til at komme i gang med arbejdet i udvalget med sygehusenes behandlingstilbud.

Udvalg for Sygehusenes behandlingstilbud arbejder med en af de største kerneopgaver på sundhedsområdet, som region Sjælland er ansvarlig for. Udvalgets områder rummer bl.a. Specialeplanen, hjemtag og konkurrenceudsættelse, sygehusmedicin, kapacitet og kvalitet på sygehus, sygehusbyggeri som en vej til bedre patientforløb, patienten som partner samt Politik for frivillige.

