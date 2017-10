Børn og teater

(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Skuespiller Peter Holsts evne til at fange børn ind i en fortælling er legendarisk. Her i “Grev Gris” som spilles på Hårlev Bibliotek lørdag den 28. oktober kl. 11.

(Pressefoto)

Stevns: Børn skal da se teater, levende mennesker, der kan grine, græde, trampe og skrige. Børn skal kunne sanse de gode historier. Og ikke kun se dem på iPad eller i tv.

Seks forestillinger på vej

Hvis det er baggrunden for Stevns Teaterforenings flotte børneteaterprogram, så har Stevns børn rig mulighed for at få dejlige oplevelser i den kommende teatersæson.

I disse dage uddeles programmet til børneinstitutioner og til skolernes yngste klasser. Hele seks forestillinger står der på repertoiret.

Den første forestilling var »Verdens Historier« med Teatergrad. Den næste er »Grev Gris« med Det lille Turneteater på Hårlev Bibliotek 28. oktober for alle over fire år.

Så følger »Jeg kan huske alting« med Teater My i Erikstruphallen 25. november for de to-femårige.

Og i 2018 er det »Pelzz« med Teater Kriskat på Hårlev Bibliotek 13. januar for de 1/2 – treårige.

»Mørkebarnet«, en poetisk gyseropera med Musikteatret SAUM i Erikstruphallen 10. februar kl.14 for alle over syv år.

»Spor« med Det Lille Verdens Teater 17. marts i Erikstruphallen for to-fem årige.

Klapslaver til Teaterforening

Teaterforeningen får hvert år positiv respons:

– Det bedste ved at være arrangør af teater, der ses af børn sammen med deres forældre og/eller bedsteforældre, er, at der næsten er kærlighed i tilbagemeldingerne, fortæller Teaterforeningens Lene Vestergård.

Kendt for godt børneteater

Danmark er kendt for topprofessionelt børneteater, og har igen og igen vundet internationale priser. Så der er al mulig grund til at børnene på Stevns får en god oplevelse.

Forestillingerne spilles på lørdage kl. 11 – med én undtagelse – »Mørkebarnet« den 10. februar spilles kl. 14.

Men alt dette kan man orientere sig om på Stevns Teaterforenings hjemmeside www.stevns-teater.dk, hvor man også kan købe billetter.

sky