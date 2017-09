Børnebørn i køkkenet

(Last Updated On: 20. september 2017)

Hellested: En ny madskole, Børnebørnenes Madværksted, inviterer bedsteforældre og børnebørn til at gå i køkkenet sammen for at tilberede velsmagende og hjertesund mad. Madskolen kommer nu til Stevns.

Hygge med bedsteforældre

På hvert hold er der plads til otte bedsteforældre og deres otte børnebørn. I Stevns er der stadig plads til flere deltagere.

– Det er sjovt og hyggeligt at tilberede mad sammen. Jeg opfordrer derfor bedsteforældre til at invitere deres børnebørn med i køkkenet for at lære om og tilberede hjertesund mad sammen og samtidig have det sjovt, siger John Valeur, formand for Hjerteforeningen Stevns.

Mad fra morgen til aften

I løbet af de fire kursusgange kommer deltagerne til at tilberede morgenmad, madpakker, eftermiddagssnacks og festmåltider, og hver kursusgang afsluttes med at spise den tilberedte mad sammen.

Den samlede pris for at både bedsteforælder og barnebarn kan deltage i kursusforløbet er 160 kroner. Beløbet dækker over udgifter til underviser, madvarer, lokaler mv.

Fire måneder i Hellested

Vil man have dit barnebarn med, så kontaktes formanden for Hjerteforeningen på mobil 21901302.

Tilmelding foregår efter først-til-mølle. Børnebørnene skal have en alder, der svarer til 4. til 6. klasses elever.

Madskolen foregår i køkkenet på Hellested Friskole, Tåstrupvej 2, Hellested, Hårlev den 26. september, 10. oktober, 24. oktober og den 7. november mellem kl. 17 og 20.

sky