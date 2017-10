Børnenes Madværksted på Hellested Friskole

(Last Updated On: 13. oktober 2017)

Surkål og surdej giver lige pludselig rigtig god mening for en dreng på 7 år, når farmor er med i køkkenet.

Hjerteforeningen på Stevns inviterede to generationer i køkkenet – og det satte gang i både smagsløg og gode snakke.Stevns Web TV fik også forklæde på – se med her.