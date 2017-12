(Last Updated On: 13. december 2017)

Store Heddinge: – Det er ikke første gang, lyder det vredt fra flere, da Nordeas pengeautomat på Nytorv for nylig var ude af drift i en hel uge.

– Det er selvfølgelig beklageligt, at pengeautomaten af og til er ude af drift af forskellige årsager, hvilket vi er bevidste om er til gene for brugerne af automaterne, siger Nordeas Mads Sixhøj, der også oplyser, at den nu er i drift igen.