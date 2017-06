Boldbanerne spærret af

(Last Updated On: 21. juni 2017)

Mikkel og sønnen Malte var sammen med Claus fra Claus og Svend Aage I/S ude og hente sten på Tomsgaard ved Klippinge. (Foto: Clara Hoffmann-Rasmussen)

Store Heddinge: Der er nu sat en endelig stopper for kørsel på boldbanerne ved Stevnshallen. Store sten langs banerne og en stor metalbom er sat op ved indkørslen til arealerne. Afspærringerne skyldes, at Store Heddinge Boldklub af flere omgange har oplevet, at racerbøller har raseret banen og lavet spor på plænen – men nu må de finde et andet sted at »racere«.

– Tidligere på året donerede Ole Elbæk fra Tomsgaard ved Klippinge en masse sten, som vognmand Claus & Sv.Aage I/S var søde at fragte til Parkvej, fortæller klubbens formand Mikkel Hoffmann-Rasmussen.

– Jeg havde efterlyst sten via fodboldklubbens facebookside og fik en del henvendelser. Vi valgte at køre en tur til Ole Elbæk på Tomsgaard, fordi vi der kunne hente alle de sten, vi skulle bruge, og stor tak for det, siger formanden.

Han er også meget taknemmelig for hjælpen fra vognfirmaet, for stenene vejer i gennemsnit mere end 450 kg. I alt cirka syv tons sten blev fragtet fra Klippinge til Store Heddinge Boldklub.

Har været en god sæson

Sæsonafslutningen blev i ungdomsafdelingen markeret med grill og hygge fredag. Dagen efter mødtes seniorerne, som afslutter en flot sæson – det ene hold med oprykning.

– Det har været et godt forår i SB, hvor der netop er blevet oprettet en frivillighedsbank og et frivillighedsudvalg, som skal være med til at gøre det endnu sjovere at være en del af klubben, slutter Mikkel Hoffmann-Rasmussen.

rmh