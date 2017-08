Bolden ligger hos flertalsgruppen

(Last Updated On: 16. august 2017)

Svar til Henning Urban Dam Nielsen,

Med henvisning til dit indlæg, hvor du skriver, at det er et spørgsmål om prioriteringer, syntes jeg at have set en næsten tro kopi tidligere på året. Og det glæder mig overordentligt meget, at du ikke har glemt, at der også skal penge til, når man vil glæde andre med gaver.

Jeg er helt enig i, at man i den perfekte verden ville prioritere vores seniorer, børnene og alle ansatte uanset faggruppe. Men vi lever ikke i den perfekte verden, og vi har de sidste tre år sparet i området 24 til 25 millioner kroner på driftsbudgettet i Stevns Kommune, hvilket vi ikke selv har fundet på. Tidligere regeringer pålagde Stevns Kommune at finde besparelser svarende til 48 millioner, men heldigvis blev behovet noget mindre.

I mit udvalg skulle vi også finde mange penge, og det gik blandt andet ud over hjemmeplejen, som måtte stå model til en alt for stor besparelse.

Nogle af mine ønsker, hvis jeg skal hjælpe med budgettet er:

At vi ansætter en sygeplejeske, som skal stå for hjemsendelsen af vores borgere, når de har været indlagt.

Også videreførelsen af projekt “Nye Veje” vil være noget, som jeg vægter højt.

Ny belægning på de stevnske veje i stedet for grus og et nyt “Medborgerhus” i Strøby/Strøby Egede til de mange foreninger vil også være med til at flytte pennen.

Men jeg har ikke fundet ud af, hvad vi skal skære væk for at få noget andet, men jeg vil love dig at være positiv og konstruktiv, når du kommer med et budgetudkast.

Thor Grønbæk

Medlem af kommunalbestyrelsen

Borgerlisten Stevns