Borgerlig alliance

(Last Updated On: 28. juni 2017)

Stevns – et godt sted at leve. Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance bekendt gjorde i fredags, at de have indgået valgforbund.

Samtidig benyttede begge partier lejligheden til at analysere Venstres fortid og fremtid, i stedet for at fremkomme med egne tanker for den Stevnske fremtid.

I Venstre er vi optaget af, at Stevns fortsat skal være et godt sted at leve og et endnu bedre sted at vokse op, uddanne sig og arbejde.

Andre partier – og desværre også borgerlige – synes mere optaget af fortiden og hvilke konspirationer der sker på valgnatten. I Venstre går vi efter indflydelse og det bredest mulige samarbejde – gerne over midten – så dem, der stemmer på Venstre kan være sikre på, at deres stemmer arbejder og ikke blot går til spilde på ubrugelig protestpolitik.

Venstre har allerede taget en ny kurs, en hel anden tilgang til samarbejde, både internt og på tværs af partier og det vil vi fortsætte med efter valget. Og for at slå det helt fast, så er Nyt Stevns godt nok et nyt navn, men der synes ikke at være nyt i flasken, så vi kan selvsagt ikke pege på Mogens Haugaard Nielsen, som borgmester efter et valg.

Vi vil et fremtidigt Stevns, hvor der er åbenhed i administrationen, borgerinddragelse og tillid til at alle – borgere såvel som ansatte – Venstre vil det bedste for Stevns og hvor tingene bliver gjort ordentligt – og alle, der vil være med til det, kan og vil vi samarbejde med.

På vegne af Venstre

Anette Mortensen

Borgmesterkandidat