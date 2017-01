Borgermøder om asbest

Hårlev: Stevns Kommune inviterer til borgermøde om spredningen af asbest i Hårlev, tirsdag den 31. januar kl. 19.00 i Hårlevhallens cafeteria.

Det er naturligvis nytårsbranden på plasticfabrikken Expladan, som har gjort dette informationsmøde aktuelt.

Der er faldet større flager ned, der ifølge kommunens Teknik & Miljø, som udgangspunkt ikke er farlige. De skolebusser, som holder parkeret overfor Expladan, skulle ikke have været udsat for nedfald af asbest, hvilket er meldt ud på skoleintra.

Stil spørgsmål om alt

Branden kan imidlertid have skabe nervøsitet og spørgsmål. Derfor afholdes borgermødet, hvor der vil være en orientering om, hvordan oprydningen forløber. Herudover har borgerne mulighed for at stille alle de spørgsmål, de måtte have på hjertet.

På mødet deltager – udover Stevns Kommune – Dansk Miljørådgivning og Orbicon, som er eksperter i fjernelse af asbest.

Også møde for naboerne

Stevns Kommune afholder desuden et borgermøde, torsdag den 26. januar, kun for beboerne på de 27 ejendomme på Hyldevæmget og Diget i Hårlev, hvor der er fundet asbest.

Hvis man vil deltage i mødet, skal man tilmelde sig på natmil@stevns.dk.

sky