Borgmester omdanner Venstre til Haugaard-liste

Dagen efter Venstres opstillingsmøde skriver Dagbladet på forsiden, at “Borgmester (Mogens Haugaard) vil begrave stridsøksen”. Denne udmelding harmonerer meget dårligt med indholdet af det helsidesinterview avisen bringer med borgmesteren. Her svinger MH lystigt stridsøksen både over Venstres bestyrelse og over hovederne på Poul Arne Nielsen og mig selv. Det er nærliggende at spørge: Fra hvornår begraves stridsøksen?

MH kalder det overraskende og grænseoverskridende, at vi – fhv. borgmestre – “offentligt anbefaler en anden spidskandidat uden så meget som at tale med mig.” (citat). Allerede her viser MH, at han er ude med riven. Vi har netop ikke været ude med en anbefaling i offentligheden. I stedet for at svinge stridsøksen burde MH være lidt mere ydmyg og tænke over, hvilken forskel det kunne have gjort, hvis vi var gået i pressen med vores anbefaling af en modkandidat før opstillingsmødet.

Mogens Haugaard Nielsen! Jeg synes, det er en ynk, at du med dit udfald i interview’et iklæder dig offerrollen, samtidig med at du forsøger at fremstille dig selv som en person med kant. Det er uværdigt for det hverv, du er betroet.

Du bebrejder os, at vi ikke har talt med dig inden opstillingsmødet. Hvorfor vil du ikke tage ansvar for, at du har brændt alle broer for en dialog. Jeg har i din borgmestertid kun været i pressen med et læserbrev, nemlig den 28. april 2015. Det indeholdt en advarsel mod en forhastet beslutning om placeringen af et besøgscenter i Boesdal. Læserbrevet var holdt i en ordentlig tone. Du lyttede ikke, men gjorde præcis det, jeg advarede imod. Du traf en forhastet beslutning på et mangelfuldt grundlag. Så gik der mange måneder, hvor der i pressen rullede den ene møgsag efter den anden for vort parti og for kommunalbestyrelsen. Det var svært at være gammel Venstremand, og der var mange gode anledninger til at tage bladet fra munden. Det gjorde jeg ikke.

Til trods herfor blev jeg på Venstres medlemsmøde den 26. januar i Tinghuset nærmest overfuset af en MH nærtstående person med beskyldning for, at jeg med læserbreve undergravede borgmesterens politik. Offerrollen igen. Klynk. Kritikken var uberettiget, og jeg havde svært lyst til at gå i pressen, men gjorde det ikke. I stedet gik jeg hjem og skrev en kritisk mail til Venstres kb-gruppe. Borgmesteren trykkede ikke på besvar. Jeg erkender, at jeg udtalte mig skarpt (om eksklusionssagen) på Venstres generalforsamling, hvor MH i øvrigt heller ikke besvarede mit indlæg. Jeg har de sidste to år ikke oplevet nogen åbenhed fra MH’s side. Jeg tror ikke, MH ønsker dialogen. Jeg vil hævde, at det ikke er mig, der bærer stridsøksen.

Jeg håber Mogens, at du bemærkede, at min anbefalingstale for din modkandidat på opstillingsmødet var renset for personangreb på dig. Jeg lagde min tunge i Martin Steen Andersens vægtskål, fordi jeg i min omsorg for Venstre Stevns anså det for bedst for Venstre. Desværre ville partiets mange “svingdørsmedlemmer” det anderledes, og du vandt med 2 (skriver to) overskydende stemmer i forhold til de krævede 50 pct. af de fremmødte. Tillykke Mogens. Jeg erkender, at jeg nu tilhører mindretallet i et stærkt splittet parti.

I Dagbladet den 3. september detonerede MH så endnu en bombe, da han fortæller, at han, såfremt han ikke havde vundet afstemningen på opstillingsmødet, havde under overvejelse at sprænge Venstre og lave sin egen MH-liste til det kommende valg, og at dette også var drøftet i Venstres gruppe. Nu ved vi så, at Venstre skal gå til valg i 2017 med en borgmesterkandidat, der sætter sin egen person over partiet, såfremt der opstår en situation, hvor han ikke får sin vilje. Venstre bliver omdannet til en Haugaard-liste. Det aftvinger ikke respekt hos mig, og jeg har meget svært ved at se, hvordan en spidskandidat med den indstilling skal kunne samle et splittet Venstre.

Lars P. Asserhøj

fhv. borgmester på Stevns