Borgmester overrasket over hård kritik

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen. (Pressefoto)

Stevns: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen er blevet orienteret om den fælles udtalelse fra fem af Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer, som Stevnsbladet blev præsenteret for mandag eftermiddag.

I udtalelsen, som blev fremlagt af Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen, anbefales Venstres medlemmer at stemme for et nyt opstillingsmøde for valg af borgmesterkandidat. Samtidig kritiseres borgmesteren for blandt andet topstyring og egenrådighed.

– Jeg er overrasket over en del af kritikken. Ikke mindst over, at den ikke er kommet for længe siden. En del stammer jo helt tilbage fra kommunalvalget i 2013, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

– Der er helt tydeligt forskellige måder at se baggrunden for de samme begivenheder. Eller også mangler man kendskab til hele baggrunden, fortsætter borgmesteren, som i den sammenhæng oplyser, at gruppeformanden, Bjarne Nielsen, grundet ferier og arbejde har været en del fraværende fra arbejdet de sidste tre år i kommunalbestyrelsen.

– Men jeg er glad for, at jeg endelig får kritikken forelagt. Det har både jeg og bestyrelsen forgæves prøvet, siger han.

– Der er sikkert ting, jeg kunne have gjort bedre, og der er også en del, jeg har lært, her tre år efter kommunalvalget i 2013. Men jeg har svært ved at se, at jeg er gået galt i byen i en sådan grad, at det kræver en ny spidskandidat allerede fire måneder efter, jeg blev valgt som spidskandidat til kommunalvalget 2017, siger borgmesteren.

Ansvarsfordeling er på plads

Borgmesteren bliver af gruppen blandt andet kritiseret for at drive personlig politik fremfor Venstres politik.

– Jeg har altid fremhævet, at der var tale om min personlige holdning, når det var den, jeg fremførte, så gruppens »frygt« er uden historisk grundlag, forklarer Mogens Haugaard Nielsen.

Efter at flertallet i kommunalbestyrelsen skiftede pr. 1. december 2016, valgte Venstre at introducere en ny ansvarsfordeling, hvor Mogens Haugaard Nielsen i sin rolle som borgmester skal lede kommunen ud fra flertallets interesser og loyalt repræsentere hele kommunalbestyrelsen.

Gruppeformand Bjarne Nielsen har i resten af valgperioden fået til opgave at tegne Venstres politiske linje i kommunalbestyrelsen.

– Efter min opfattelse er den nye ansvarsfordeling udtryk for nøjagtigt det, som vi har aftalt, og som vi tidligere har meldt ud til pressen, siger han.

Unødig forsinkelse

På onsdag den 25. januar bliver det afgjort, om Mogens Haugaard Nielsen fortsat er borgmesterkandidat til efterårets kommunalvalg, eller om Venstre må indkalde til endnu et opstillingsmøde.

– Jeg er mindst lige så bekymret for Venstres valgchancer, som gruppen er. Men chancerne bliver ikke bedre af, at man gør Venstre til et hus i splid med sig selv uden at søge intern afklaring og forsoning. Ved at ville gentage møder og valg, der har fundet sted, forsinker man også sine egne praktiske valgforberedelser. Det håber jeg, at Venstres medlemmer vil forstå, slutter borgmesteren.

rmh