Borgmesterbesøg og sønderjysk kaffebord

Stevns/Sønderborg: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen besøgte onsdag i sidste uge de stevnske spejdere, som hele ugen har været på landslejr i det sønderjyske.

Dagen var præget af netop de to forhold: Besøg fra borgmesteren og det sønderjyske DNA, hvorfor dagen havde fået navnet “Synnejysk daw”.

Der blev bygget stridsheste af rafter, som skulle bruges til den efterfølgende spejderringridning. Ridderne blev udstyret med alt for hånden værende, såsom gryder som hjelme, foliebakker til brynje mens fade blev til skjold.

Så begyndte den store turnering, Hvor heste med riddere blev ført frem i »galop« – med fire bærende spejdere som ben. Og så var det bare med at fange ringen. Da borgmesteren fortalte, at han tidligere havde dyrket ringridning, var han selvsagt til en ringridderdyst på stridshesten.

Derefter skulle han indvie lejrpladsen på ægte spejdermaner; ingen snoreklip, men ved at hugge et reb over med økse.

En øjenåbner

Eftermiddagen gik med »Kommune-spejder-konference«, hvor der fra Stevns var deltagelse fra borgmesteren, spejderledere og to unge spejdere: Sarah fra Klintekongen og Otto fra Stevnsnord.

På konferencen blev blandt andet drøftet: Samarbejde mellem friluftsliv og skole i forhold til et bedre børneliv, etablering af et spejdercenter, fælles grej, blive bedre til at reklamere og skabe opmærksomhed på tværs og at skabe overblik over kommunens foreninger.

– Dagen har været en øjenåbner for, hvordan spejdernes positive værdier kan understøtte vores arbejde. Helt konkret vil jeg nu invitere alle vores spejdergrupper til et møde, så vi kan diskutere, hvor det giver mening at sætte ind, siger Mogens Haugaard Nielsen.

Aftensmaden bestod af Snysk, en lokal egnsret bestående af stuvede grønsager og ringridderpølser, naturligvis efterfulgt af lejrbål med kage til a’la sønderjysk kaffebord. En gave fra borgmesteren var skumfiduser til at riste over bålet.