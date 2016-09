Borgmesteren har splittet Venstre

Jeg noterer mig borgmesterens udtalelser i såvel Dagbladet den 1.september som sidste uge i Stevnsbladet.

I denne situation med et meget spinkelt flertal ved Venstres opstillingsmøde tirsdag den 30. august ville jeg nok have været en anelse mere ydmyg og erkende, at ens ledelsesstil har splittet Venstre.

Mogens ved udmærket godt, hvad jeg mener – nemlig en elendig personaleledelse, og dette har jeg sagt tidligere. Og så må jeg konstatere, at fordi man er en hæderlig udvalgsformand, er dette åbenbart ikke ensbetydende med, at man kan håndtere en borgmesterpost.

Og sidst men ikke mindst – gode, loyale venstremedlemmer, der tirsdag den 30. august stemte på Mogens Haugaard, må godt nok føle sig til grin, når man lørdag den 3. september kan læse i Dagbladet, at borgmesteren ville melde sig ud af Venstre og etablere sin egen liste, hvis han havde tabt afstemningen.

Tænk engang hvor egoistisk kan man være, hvis man ikke får ret, kun at tænke på sig selv og lade sit parti – Venstre sejle alene. Jeg tror mange i dag gerne ville ændre deres stemme, hvis dette havde været kendt.

Man må endnu engang undre sig.

Med venlig hilsen

Poul Arne Nielsen

Borgmester 1994-2014