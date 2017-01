Borgmesteren melder sig ud af Venstre

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen forlader Venstre. Det sker som en konsekvens af onsdagens afstemningsresultat, hvor medlemmerne på partiets generalforsamling stemte for afholdelse af et nyt opstillingsmøde

Stevns: Efter 42 år som medlem af Venstre valgte Mogens Haugaard Nielsen søndag aften at melde sig ud af partiet. Det sker som en konsekvens af afstemningsresultatet på onsdagens generalforsamling, hvor medlemmerne kunne stemme ja eller nej til afholdelse af et nyt opstillingsmøde for borgmesterkandidat. 92 af medlemmerne valgte at stemme for forslaget, mens 61 stemte imod.

– Det var en svær, men velovervejet beslutning. Ovenpå onsdag aftens oplevelse har jeg brugt de seneste dage til at mærke efter. At man vælger at benytte muligheden for at tilbagerulle et demokratisk afstemningsresultat fra den 30. august, fordi der var nogle, som ikke syntes, at resultatet var tilfredsstillende – det stemmer ikke overens med min opfattelse af demokrati og ordentlighed, siger Mogens Haugaard Nielsen.

– Der har været fraktioner i Venstre, og der er kørt meget på min person. Nu har vi behov for ro – ro i Venstre, ro i kommunalbestyrelsen og ro i Stevns kommune. Derfor har jeg valgt at melde mig ud af Venstre. Det har absolut været en rigtig svær beslutning, men det skal ses i lyset af, at jeg er borgmester for hele Stevns kommune og alle borgere i kommunen. Det vægter mere for mig lige nu, begrunder borgmesteren.

I den sammenhæng nævner han også den negative omtale, som Stevns har fået også udenfor kommunen i den seneste tid.

– Stevns er ved at få et dårligt image. Jeg har hørt flere bruge ordet »børnehave«, og det ry skal vi ikke have. Det ansvar må jeg tage på mig, siger han.

KV 2017

Borgmesteren vil i den nærmeste fremtid beslutte sig for, fra hvilken platform han skal fortsætte sit politiske liv.

– Jeg brænder for lokalpolitik, og jeg går efter at stille op til næste valg. Det har fyldt meget at nå hertil. Nu skal jeg finde ud af, hvad der så skal ske, siger han.

Frem til kommunalvalget fortsætter Mogens Haugaard Nielsen som borgmester uden bagland – i hvert fald i første omgang.

– Det bliver en speciel situation, hvor jeg især får en koordinerende rolle og skal prøve at finde kompromiserne hele vejen rundt i salen, slutter Mogens Hougaard Nielsen, hvis søndag også var præget af en anden, skelsættende begivenhed: Han blev farfar til sit første barnebarn, en sund og velskabt dreng.

Når Venstres medlemmer tirsdag den 28. februar skal stemme om en ny borgmesterkandidat til kommunalvalget i november, vil Mogens Haugaard Nielsen selvsagt ikke længere være en mulig kandidat. Indtil videre har to andre kandidater meldt sig på banen: Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Petersen fra Endeslev og nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Annette Mortensen fra Strøby Egede.

rmh