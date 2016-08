Borgmesteren vandt Venstre kampvalg

STRØBY: Borgmesterens hustru, Louise Nordgaard, havde medbragt champagne og der var glæde i borgmesterlejren over Mogens Haugaards valgresultat. Med perlende bobler i glasset skålede borgmesteren med sin kommunalbestyrelsesgruppe, sin hustru og nogle af sine anbefalere, at et snævert flertal af partimedlemmerne stemte på ham som partiets spidskandidat til næste års kommunalvalg i Stevns Kommune.

Der var 228 stemmeberettigede Venstremedlemmer i en tætpakket Strøbyhal og da medlemmernes stemmer var talt op stod det klart, at 116 pegede på Mogens Haugaard, mens udfordreren, advokat Martin Steen Andersen fik 109 stemmer. Der var tre blanke stemmer.

– Jeg har respekt for det tætte valgresultat. Nu skal vi i gang med at lave en god og bred kandidatliste til kommunalvalget, sagde borgmesteren til Stevnsbladet efter opstillingsmødet var slut.

Tekst og foto: Charlotte Skøtt