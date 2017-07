Den botaniske have på Stevns blomstrer

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Et smukt par i Solgårdsparkens botaniske have: Erik Hallgren og Yucca Gloriosa. Sidstnævnte er en sjælden palme på de nordlige egne, men Hallgrens pleje får den til at blomstre ham over hovedet. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Haver, parker og marker på Stevns står i fuldt flor i denne tid. Men selv med respekt for naboens eller genboens prydhave, så er der næppe noget sted på hele Stevns, der kan fremvise planter fra hele verden, som i Solgårdsparken i Strøby Egede.

Det er nu den blomstrer

Lige nu står Yucca Gloriosa i blomst. Det lyder som et temperamentsfuldt kvindenavn fra filmklassikeren »Borte med blæsten«, og det er også fra de egne denne palmelilje stammer. Normalt vokser den fra det nordligste Florida til det sydligste Virginia.

Den er så sjælden, at den ikke har noget dansk navn, og er meget atypisk i Nordeuropa.

Men selvfølgelig findes den i botanisk have i Solgårdsparken, sammen med masser af andre særprægede planter, der blandt andet passes og plejes af Erik Hallgren:

– Den er langt fra almindelig, men klarer sig godt i veldrænet jord. Den er stedsegrøn og stammen kan blive over 1,5 meter, siger Gloriosas bejler og beskytter.

Planter smil og solskin

Solgårdsparken blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet, men den botaniske have opstod først i 2004, hvor ildsjælen Tobias Valentin Rasmussen tog initiativet til det helt unikke åndehul.

Han vil også være guide ved en rundvisning den 16. august kl. 18:30 i en verden af planter, blomster, buske og træer fra tropiske som subtropiske egne, fra de nordligste lande til syd for ækvartor.

Og indtil da holder Erik Hallgren og parkens øvrige 30 frivillige Solgårdsparken i smukkeste stand.

sky