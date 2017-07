Boykot er ingen løsning

(Last Updated On: 31. juli 2017)

I en ti år gammel partnerskabsaftale – som jeg har forstået det – mellem forskellige interessenter i Køge Kyst projektet, er det aftalt, at der skal være betaling for parkering i Køge.

Nu, hvor aftalen så skal træde i kraft, viser det sig, at der er nogle uhensigtsmæssigheder.

Jeg synes, det primært er pendlerne, som får et problem. Det skal selvfølgelig løses, og det kan kun ske ved, at de parter, som har indgået aftalen, sætter sig sammen og finder en løsning. Jeg vælger at tro, at de er så professionelle, at det sker.

Forslaget om en boykot af forretningerne i Køge er helt hen i vejret. Jeg tror ikke på, at det er dem, der har ønsket betalingsparkeringen, og det vil derfor være helt urimelig, at »straffe« dem for det.

Køge er en dejlig handelsby, som mange fra det nordlige Stevns bruger, men hvis vi synes, det bliver for bøvlet med parkeringen, kan vi jo overveje at bruge det lokale lidt mere som et positivt tilvalg.

Personlig foretager jeg primært mine indkøb af dagligvarer hos REMA 1000 i Strøby Egede, men mange af mine øvrige indkøb har jeg gennem flere år også foretaget lokalt. I Store Heddinge for eksempel, har Monica fra Cloud Nine mere end én gang reddet mig, når jeg kort før jul kom ind i butikken med panisk rådvildhed lysende ud af øjnene, fordi jeg stadig ikke havde fundet julegaven til min hustru. På samme måde kan et besøg hos Pia i Cafe Algades atmosfærefyldte lokaler ikke alene styrke det fysiske velvære, men også den mentale. Karsten fra Blomsterhuset i Hårlev kan jeg også altid ty til. Sådan kunne jeg nævne flere. Derfor vælger jeg at handle lokalt.

Så: Nej til Boykot – Ja til positivt tilvalg.

Jørgen Gregersen

Medlem af Stevns kommunalbestyrelse

Radikal og nummer to på Liste B til kommunevalget