Bred politisk aftale indgået om ny vejforbindelse på Stevns

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i dag indgået aftale om at udmønte 3,5 mio. kr. til en forundersøgelse af en omfartsvej syd om Køge, der vil kunne aflaste Strandvejen, som er hårdt belastet af pendlertrafik fra Stevns til Sydmotorvejen.

Køge og Stevns kommuner har i flere år haft planer om en omfartsvej syd om Køge. Formålet er en aflastning af Strandvejen syd for Køge samt Ringvejen gennem Køge, som begge er hårdt belastet af pendlertrafik mellem Stevns og Køge Bugt Motorvejen.

For at imødekomme kommunernes ønske er forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, S, DF, LA, RV, SF og K) blevet enige om at udmønte 3,5 mio. kr. til en forundersøgelse af aflastningsvejen.

Med en hverdagsdøgntrafik på hhv. over 20.000 og ca. 17.200 er der tale om meget belastede veje.

En statslig forundersøgelse vil kunne afdække de trafikale, miljømæssige samt økonomiske effekter ved alternative linjeføringer. En forundersøgelse kan ligeledes omfatte forskellige tilslutninger til Sydmotorvejen, ligesom trafikale perspektiver i en eventuel videreførelse til Vestmotorvejen kan kortlægges på et mere overordnet niveau.

– Det er ikke tilfredsstillende, at danskerne spilder deres tid i trafikken. Tiden kan bruges meget bedre end på at sidde i bilkøer på vejene. Jeg er derfor glad for, at vi i forligskredsen i dag (fredag den 26. august, red.) har givet hinanden håndslag på at imødekomme kommunernes ønske om at igangsætte en forundersøgelse af en vejforbindelse, som vil aflaste Strandvejen og Ringvejen, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.