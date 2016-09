Bugtaler underholdt med sjove numre og formidabel sang

STRØBY EGEDE: Bugtaleren Peter Nørgaard, som nogen måske husker fra TV2-programmet »Danmark har talent« i 2015, høstede stort bifald, da han forleden besøgte Plejecenteret Egehaven.

Peter Nørgaard har foruden sine formidable evner som bugtaler, også en stor sangstemme, som både afdøde Louis Armstrong og Elvis Presley ville have haft svært ved at leve op til. Det ene velklingende nummer efter det andet fyldte rummet, som beboerne til dagligt bruger til genoptræning og motion, men her kunne de også få genoptrænet lattermusklerne, hvis der var behov for det.

Nogle af beboerne havde meget betænksomt inviteret børnebørn med, som med deres glæde over de sjove bugtalernumre også morede beboerne, især når hunden Charlie blev sluppet løs; Charlie var lidt uartig med sit frisprog, som slet ikke kunne styres.

(Foto: Leif Nielsen)