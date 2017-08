By Night med politik og blæsevejr

(Last Updated On: 7. august 2017)

Se billederne fra en hyggelig By Night i Store Heddinge (Fotos: Rikke Michael Hansen):

Store Heddinge: Snart er sommerferien slut for de fleste af os, og valgkampen op til Kommunalvalget den 21. november vil præge den kommende tid. Det var også tydeligt ved årets anden By Night, hvor langt størstedelen af de partier og lokallister, som stiller op ved efterårets valg, var repræsenteret ved en stand. På en tur gennem Algade kunne man få sig en snak om store som små politiske emner, få uddelt partiernes valgprogram samt farvestrålende balloner og lidt mundgodt.

Udover de mange politiske lister var også flere foreninger til stede for at fortælle interesserede om deres arbejde. Imens kunne børnene boltre sig i de to hoppeborge, og ved torvet var der både ansigtsmaling og skud på mål – og den populære rodeotyr, som vist ikke fik mange hvilepauser i løbet af aftenen.

Musikken leverede de fem lokale musikere i bandet Kun for sjov. Foran scenen var der plads til en lille svingom, og siddepladser var der også sørget for, både foran pølsevognen og i teltet ved den ene langside, hvor mange sad og nød musikken med en kold fadøl eller sodavand ved hånden.

Vejret artede sig – sådan nogenlunde. Regnen blev væk, solen tittede ofte frem bag skyerne og varmede med sine stråler. Kun blæsten gav lidt udfordringer, for de lejlighedsvise kraftige vindstød ville gerne flytte lidt rundt på de mindre telte i Algade. Men pløkker og lidt snor til at binde teltene fast med klarede den udfordring ganske fint.

Dansere fra El Paso Lindedance optrådte – først med opvisning i Algade og en time senere i Løjes Gård ved Østergade.

Der er Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, der to gange om året arrangerer By Night i Store Heddinge.

rmh