Bycentrum der endte som et uoverskueligt vej- og trafikhelvede

(Last Updated On: 7. juni 2017)

Er det stevnsboerne eller markedet som skal beslutte Stevns fremtid?

Der bruges mange penge på planlægning i Stevns Kommune, og til tider virkelig perspektivrige planer. Men hvad nytter det, hvis de bliver skrottet hver gang en tilfældig bonde eller entreprenør får lyst til at lave noget der går på tværs af planerne.

Strøby Egede bycentrum er et skrækeksempel.

Herunder ses den fantastiske plan for Strøby Egede bycentrum, med adgang til vandet, og områder til at lege færdes og snakke:



Og her ses virkeligheden, efter at man har overladt planlægning til entreprenører og butikskæder. Et vej og parkeringshelvede, hvor man færdes med frygt for at blive kørt ned, og ihvertfald ikke sender sine børn hen.

Vi vil foreslå, at kommunalpolitikerne på Stevns lige tager en time out, og overvejer “Hvordan det kunne gå så galt?”.

Helst skal det ske, inden vi skrotter planen om, at vi har fire udviklingscentre, og lige pludselig begynder at lave store bebyggelser i Valløby, bare fordi der er en tilfældig bondemand, som har fået

lyst til at udstykke noget jord.

Sejer Folke

Kontaktperson for Enhedslisten Stevns