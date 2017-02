Byggesager på eksprestid

Stevns Kommune har i den grad oppet sig. Behandlingstiden på byggesager er bragt ned fra tre måneder til én enkelt måned

Behandlingstiden på byggesager sker på eksprestid i Stevns Kommune. Her ses en glad skuespiller, Andreas Bo Pedersen, som er ny sommerhusejer, sammen med hans byggesagsbehandler Arnold Osmundsen. (Privatfoto)

Stevns: Der er cirka 1.000 byggesager om året, og Stevns Kommune ligger rigtigt flot på behandlingstiden. Ifølge Trafik- og Byggestyrelsen er landsgennemsnittet 69 dage. Stevns trumfer med et maks. på 30 dage, som dækker det samlede antal dage fra ansøger indsender sin ansøgning, til der foreligger en endelig afgørelse fra kommunen. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren.

Flere medarbejdere

Det er der glæde over på rådhuset i Store Heddinge. Teamleder Sanne Rødkjær fra Byggesager og Birgitte J.T.K. Nielsen, som er centerchef for Teknik & Miljø, forklarer succesen.

– Vi har både opgraderet den konkrete sagsbehandling ved at udvide teamet, som behandler byggesager, og i 2016 fået et Plan- og Byggeteam, så vi koordinerer på tværs i kommunen, fortælle Birgitte J.T.K. Nielsen, og tilføjer, at der er 20 forskellige love at tage vare på i en byggesag.

Dialogen er vigtigt

Sådan er det i hele landet, og derfor blev der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på effektivisering af kommunernes byggesagsbehandling. Arbejdsgruppen barslede med 25 anbefalinger, som skulle bidrage til at fremme en mere velfungerende sagsbehandling. Måske Stevns har skelet til dette.

– Dialog på forhånd fremmer en god sagsbehandling, siger Sanne Rødkjær og uddyber:

– Jo, flere forespørgsler, desto bedre. Så kan vi tage mulige problemer i opløbet. Viden om byggeplaner, lokalplaner, byggetilladelser osv., er med til at fremme sagsbehandlingen, siger Sanne Rødkjær, og anbefaler, at man benytter sig af den rådgivning og ekspertise, som byggesagsteamet er villig til at dele ud af.

Skarp på god service

Både centerchefen og teamlederen betoner, at en kortere sagsbehandlingstiden hænger sammen med at antallet af klager nedsættes.

– Vi kan nå at behandle 10 byggesager på samme tid som det tager med en omfattende klagesag, siger Sanne Rødkjær.

– Derfor er vi også begyndt at afvise ansøgninger, der ikke er fyldestgørende, og som f.eks. mangler tegninger og fuldmagter, supplerer Birgitte J.T.K. Nielsen.

Det er kommunens byggefolk ønske, at være skarpere på god service, således at den flotte statistik fra 2016 fortsætter.

Ring og få vejledning

Målet er, at en ansøgning, uden dispensationstillæg, kan nås gennem systemet på under fire uger.

Rådet til kommende bygherrer, private som erhvervsfolk, er, at sætte sig ind i lovgivningen og lokalplanerne inden køb af grund og hus. Og man kan uden problemer ringe og få hjælp og vejledning hos de fem byggesagsbehandlere.

sky

Fakta

Eksempler på byggesager i Stevns Kommune 2016-17

Anmeldelses-/tilladelsesager 346

Nedrivning 32

Hegnsyn 10

Helårsdispenation 33

Forespørgsler 90

Hertil kommer sager om landzone, lokalplansager, matrikulære sager, skimmelsvamp, flexbolig m.fl.

Totalt blev der behandlet 1.237 byggesager i 2016.

I januar 2017 blev 115 sager behandlet (januar 2016: 85), hvoraf 32 var anmeldelses- og tilladelsessager.