Byplanlægning – med hovedet under armen!

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Det er altid dejlig at få nye interesser. I mine år som politiker har jeg fokuseret på børn, ældre og kultur. Nu har jeg fået endnu et fokusområde – nemlig reel borgerinddragelse i byplanlægningen.

Det seneste eksempel på dårlig planlægning og borgerinddragelse – eller måske nærmere total mangel på samme – er de planer for udbygning i Valløby, der er aktuel lige nu.

I 2015 vil ejeren af en mark ved Valløby gerne udstykke sin mark. Det synes jeg er helt legalt. Jeg har intet imod, at folk tjener nogle penge. Det er Stevns kommunes håndtering, som jeg synes, er forkert.

I februar 2016 siger Plan og Teknikudvalget på et lukket møde ja til, at et byudviklingsområde i Hårlev nedlægges, og at der oprettes et på marken i Valløby. Processen går nu i gang, men på intet tidspunkt bliver borgerne orienteret eller inddraget. Først da ejeren af marken har fået udarbejdet et skitseprojekt, planlægges et orienteringsmøde i juni 2017. Derfor disse spørgsmål:

Hvorfor er borgerne i Valløby ikke inddraget i den overordnede udvikling af byen før beslutningen om en udvidelse med cirka 30 procent?

Hvorfor er overførelsen af arealet til Valløby ikke på noget tidspunkt nævnt i sagsfremstillingerne, men udelukkende langt inde i bilag og kun med et par linjer?

Hvorfor er der ikke foretaget en inddragelse af borgerne i Hårlev – i det mindste Hårlev Borger og Erhvervsforening – inden der nedlægges areal til byudvikling? Hårlev er trods alt en af de fire udviklingsbyer med såvel folkeskole, forretninger, tog og bus.

Hvorfor denne manglende borgerinddragelse og lukkethed indtil beslutningen reelt er truffet?

Jeg har også et medansvar, men jeg undrer mig, des mere kendskab jeg får til processen.

Derfor har jeg fået et nyt fokusområde i mit politiske arbejde. Inddragelse af borgerne i udviklingen af deres byer skal være reel og ikke komme på et tidspunkt, hvor mulighederne er reduceret til ja eller jo.

Jørgen Gregersen

Medlem af Stevns kommunalbestyrelse

Nummer to på den Radikale liste til kommunevalget