Cirkusarenaen blev skiftet ud med landlig idyl

(Last Updated On: 7. juni 2017)

Lone Duvier i stuen hjemme i parcelhuset på Strandstræde. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Pinsedag, søndag den 4. juni, kunne rødvigborgeren gennem mange år, Lone Duvier, fejre sin 70 års fødselsdag.

Lone har ikke altid boet på Stevns. Hun er født og opvokset på Bispebjerg i København, og at hun skulle slå sig ned i en lille fiskerlandsby på det østlige Sjælland lå ikke umiddelbart i kortene. For Lone var cirkusartist – og det med stort talent.

Allerede som femårig begyndte Lone at gå til akrobatik på tante Odas artistskole på Vesterbrogade, »Erica Knudsens Artistskole« hed den. Lone havde talent, og så var hun både modig og hypermobil, hvilket gjorde det let for hende at udføre mange af de akrobatiske øvelser.

For Lone var det ingen sag at gå i spagat eller i bro, og tanten spottede hurtigt hendes talent.

Fra plejehjem til DR

Optræden på plejehjem var kun en begyndelse, og inden hun var fyldt ti, blev Lone engageret i Buster Larsens »Cirkus Buster« med optræden i Tivolis Koncertsal og på landsdækkende radio og TV.

Dernæst fulgte børneunderholdningsprogrammet »Vi mødes i Tivoli« med Louis Miehe-Renard som vært, hvor Lone optrådte med artisteri og akrobatik.

Svævende dame på Bakken

Billedet viser tydeligt, at Lone både vare elegant, smidig og stærk. (Privatfoto)

Sommeren 1966 optrådte Lone i Professor Tribbinis »Den sidste gøgler« på Dyrehavsbakken.

I programmet kunne man blandt andet læse følgende om det nye ansigt:

“Så er der lille Lone – hun optræder for første gang offentligt, men der er krummer i pigen, foruden at være den svævende dame, viser hun sig at være en dygtig akrobat.”

»Lille«, jo altså Lone måler kun 1,59 meter.

– Jeg er altid blevet kaldt »LLL« – det står for »Lille Lone Lattermild« – faktisk lige siden 1. klasse, griner Lone.

Mekaniker blev hun aldrig

Alt var dog ikke gøgl og optræden. Ved siden af sit engagement på Bakken arbejdede Lone på fuld tid, dengang var det 40 timer, som kontordame.

Lone havde ved siden af akrobatikskolen taget en kontoruddannelse, selvom hun egentlig hellere ville have været mekaniker.

– Men det måtte jeg ikke for far. Han brød sig ikke om, at hans datter skulle gå rundt med sorte negle, forklarer Lone.

Det var Lones mor, der opmuntrede Lone til akrobatikken, og langt hen ad vejen var forældrene stolte af hendes præstationer. Dog ikke engagementet på Bakken.

– De kom ikke til premieren, men sendte i stedet en buket gule roser – gule som falskhedens farve, husker Lone.

Optræden med Mr. Dannebrog

Lone og Haddie optræder sammen på cyklen, året er 1967. (Privatfoto)

Dyrehaven blev skiftet ud med Hamborg, hvor Lone, der nu var 19 år, blev »cykle-artist«, som det hed, i Hansa-Teater. Her skulle hun optræde på cyklen sammen med Haddie Enoch fra Cirkus Dannebrog.

Det var hårdt arbejde. To shows om dagen, matiné og varieté, Og skader var ingen undskyldning.

Efter en kort sæson på tre måneder valgte Lone at stoppe – ikke bare i Hansa-Teater, men helt. Hvorfor? På grund af kærligheden, selvfølgelig. Han hed Jørgen og var fra Rødvig.

»18 år og aldrig kysset«

– Sådan én var jeg, siger Lone, og fortsætter:

– Når mine søskende gik i byen, ville jeg hellere blive hjemme med mit håndarbejde. De sang altid »hun vil hellere sy stramaj«, inden de gik ud af døren, husker Lone.

Til gengæld var hun altid med familien i sommerhus. Det lå i Rødvig, og her mødte hun sin store kærlighed, den høje, flotte bankmand, Jørgen Nielsen.

For øvrigt blev sommerhusgrunden købt af det, der skulle vise sig at blive Lones svigerforældre, Thormod og Laura Nielsen.

Blev hjemmegående

Efter nogle år som »sommerferiekærester« blev Lone og Jørgen gift. De byggede parcelhus på grunden lige ved siden af svigerforældrene, og fik sønnen Søren og datteren Rikke. De første syv år gik Lone hjemme og passede børn og hjem.

– Det har jeg aldrig fortrudt, for det har givet mig et rigtig stærkt fundament til mine børn, som jeg ikke ville være foruden, siger Lone.

Kontoruddannelsen kom dog i brug igen, blandt andet har hun arbejdet for Stevns Kommune og RÅBY-huset.

For ti år siden døde Jørgen. Også svigerforældrene er gået bort. Og børnene er for længst fløjet fra reden, den ene endda hele vejen til Singapore. Men forholdet til dem begge er stadig tæt. Og efter lidt tilvænning nyder Lone sin tilværelse i parcelhuset på Strandstræde – og den frihed hun har fået.

Minderne fra tiden i arenaen er også intakte, både de gode og de mere smertefulde.

– Det var fordi jeg var hypermobil, at jeg blev så god, men prisen har været slidgigt og dårlige knogler, fortæller Lone.

Heldigvis har hun fundet en rigtig dygtig behandler, så smerterne i ryg og led ikke længere er konstante, som de var i en lang periode.

Og den runde dag, jo, den blev fejret med familie og venner på Højeruplund.

rmh