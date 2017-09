Citater fra klimadebatten i Hårlev

(Last Updated On: 5. september 2017)

Den 31.8.2017 afholdt Holtug Energilandsby og Klima- og Energigruppen Stevns, et debatmøde om hvordan Stevns kan blive til en mere grøn og klimavenlig kommune. Her er pluk fra politikerdebatten (Foto: Klaus Slavensky)

Sejer Folke (Enhedslisten):

Stevns skal løfte ambitionerne om at være CO2 neutrale i 2040. Det vil kræve at alt nybyggeri skal være CO2 neutral og kommunebiler skal fremover være elektriske.

Vi skal fjerne fokus fra biomasse, som ikke er bæredygtigt, og satse mere på varmepumper og el-systemet Grid, baseret på vedvarende energikilder.

Flemming Petersen (Venstre):

Man får ikke gennemført nok så gode klimaprojekter, hvis ikke man har befolkningen med. Der skal laves en mangfoldig kæde af energiløsninger, og det skal fortælles.

Ellen Knudsen (Konservative):

Tre ting skal prioriteres: Forståelse og benyttelse af vedvarende energi via forskning og information. Genbrug med grøn energi som mål, og så skal der bruges færre kemikalier, bedre dyrevelfærd og fokus på økologi og dermed bedre drikkevand.

Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns):

Klima er den største udfordring vi har og vi skal udfase de fossile brændstoffer. En grøn omstilling skal sikre arbejdspladser, og få en ren energiforsyning til både landsbyer og større byer.

Keld Bjørnskov (SF):

Kommunen skal indkøb el-biler, som kan bruges som delebiler, når kommunens folk ikke benytter dem. Der skal etableres genbrugsbutikker på genbrugspladserne med f.eks. folk i jobtræning til at reparere i stedet for at smide ting ud, som kan genbruges.

Varly Jensen (DF):

Når vi opvarmer vores huse skal vi kunne genanvende dette forbrug, og folk skal kunne søge rådgivning til at få løst de mange forskellige grønne muligheder der er i de enkelte ejendomme.

Rasmus Englund (LA):

Jeg er optimist på klimaets vegne, fordi vi har teknologien til at gøre noget ved det. Det kan man f.eks. gøre ved at kigge på efterisolering af de kommunale ejendomme. Der skal mere oplysning om grønne løsninger til private hjem, og vores børn skal lære om hvordan man forbedre klimaet.

Bjarne Hendrichsen (Radikale):

Den kollektive trafik skal udvikles med ny teknologi som f.eks. førerløse busser, som kan rekvireres, og Stevns bør være forsøgskommune med sådanne tiltag. Der bør også etableres en grøn pulje til genopretning af naturen.

Steen Nielsen (Socialdemokratiet):

Folk er oplyste om klima og energi, men der savnes et sted hvor man kan gå hen og få råd og vejledning.

Det vil være godt med et udvalg, der består af borgere, politikere, embedsfolk og erhvervsfolk, der kan diskutere og kanaliserer ideer til at sætte bæredygtige projekter i gang.

sky

