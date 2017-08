Cykelløb, høstfest og flere flag

(Last Updated On: 21. august 2017)

Se billederne fra lørdagens Høstsalg og Kræmmermarked i Hårlev, hvor der også blev afviklet cykelløbet Tour de Hårlev. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) afholdt lørdag høstfest og cykelløbet Tour de Hårlev i stationsbyen.

I dagens anledning var byen pyntet festligt op med flag i hovedgaden og ved markedsområdet. Og der var flere end normalt. HBE har i år fået en donation fra Stevns Brands Fond på 25.000 kroner, og den pæne sum er brugt til en trailer, 25 nye flag og flagstænger – og pengene rakte endda også til at få de gamle flagstænger renoveret. Foreningen råder nu over i alt 86 flag, som alle vejrede i gaderne med en skiftende blå og skydækket himmel som baggrund.

Fra Bygma blev deltagerne i årets Tour de Hårlev sendt afsted på de tre ruter. Arrangørerne oplyste, at i alt 85 ryttere var tilmeldt løbet, flest på den mellemlange rute, hvor 65 kilometer landevej skulle tilbagelægges. Kommunalpolitiker Line Krogh Lay (B) sendte rytterne afsted, og det med hjælp fra 6-årige Ludvig, som kunne sende sin far, Henrik, afsted med de andre ryttere, som havde meldt sig til den røde rute. Med et »klar – parat – start« over megafonen var der afgang fra Bygma – og det i tørvejr.

Parkeringspladsen ved stationen var fyldt med et blandet udvalg af boder: Her var kræmmerting, udsalgsvarer og gode tilbud fra byens butikker, foreninger og politiske partier. For børnene var der også et væld af aktiviteter: Hoppeborge, karrusel, elastikspring fra trampolin, pony- og hesteridning og rundture med det lille tog. Det hele ledsaget af levende musik fra bandet »No Clue«.

rmh