Dårlig mobildækning – og hvad kan vi selv gøre

(Last Updated On: 20. juni 2017)

Nu har man vurderet, at der i Stevns Kommune er behov for syv nye mobilmaster. Fint nok, men nu starter det egentlige problem. Masterne skal helst anbringes, så de gør mest mulig nytte for borgerne.

Som foreningsmand gennem mange år ved jeg noget om sagsbehandlingen – både fra sagsbehandlere og fra rådgivende ekspertfirma (Rambøll).

Sagen er i al sin enkelhed, at alle vil gerne tale i mobiltelefon, men rigtig mange vil ikke have udsyn til en mast fra deres bolig. Vilde protester hver gang. Lad os nu håbe, at man forstår problemet helt til bunds og får masterne anbragt.

I Strøby Egede kunne mobilmasten godt have været gemt bedre, men man valgte den nemme løsning og udnyttede Beredskabsstyrelsens sirenemast i byen til anbringelsen. Den står nu midt i Centeret som et enligt lys på juletræet. Den blev opsat efter et hav af klager over dårlig dækning, navnlig ud langs Kystvejen. Men bemærk – den betjener kun selskaber tilknyttet TDC!

Det er enormt frustrerende med dårlig signaldækning, men man kan godt gøre noget selv her og nu. Gå ind på hjemmesiden www.tjekditnet.dk. Her kan man se hvilke selskaber, der leverer et brugbart signal både på ens bopæl og arbejdsplads.

Det kan være en udmærket pression over for de selskaber, som ikke leverer et godt produkt. Jeg har selv skiftet et selskab ud på grund af dårlig dækning.

Georg Vad-Nielsen

Formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening