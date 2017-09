Dårlig stil af LA og Alternativet

(Last Updated On: 19. september 2017)

Der har i den seneste tid været en del negativ debat omkring Kvindearrangementet, som afholdes tirsdag 19. september klokken 19-21.30 i Tinghuset i Store Heddinge.

Alternativets Niels Hansen kalder arrangementet for kvindefokusering og udemokratisk, topstyret betonfeminisme, og ligeledes Liberal Aliance´s Rasmus Englund, som mener, at der er tale om et vælgermøde kun for kvinder, og at det ikke er fremmende for ligestillings-debatten; at det er udtryk for chauvinisme med modsat fortegn.

Jeg er af den opfattelse, at de to herrer helt har misforstået meningen med dette arrangement, idet meningen er at informere andre kvinder om fordele og ulemper ved at være stillet op til kommunalbestyrelsen, og dermed at være en del af vores demokrati i kommunalbestyrelsen.

Vi har desværre ikke haft held med at tiltrække kvinder til Borgerlisten Stevns, men står 100 procent bag dette fremragende arrangement, som fortjener stor ros til de fantastiske kvinder, der har lagt et stort stykke arbejde i projektet.

Havde det været en virksomhed i det private erhvervsliv, havde jeg været enig med jer i synspunktet, da det her handler om bedst kvalificerede til bestyrelsesposten uanset køn. Men der er tale om folkevalgte, og her er det vigtigt, at også kvinder er pænt repræsenteret, og havde vi haft en kvinde på holdet, havde hun også deltaget i mødet.

Min opfordring til Nils og Rasmus er at støtte op om vores piger – uanset partifarve. Glæd jer, som jeg over, at debatten om ligestilling ikke har noget med politik at gøre, men at vi lever i et demokrati i et land, hvor vi alle er lige meget værd.

Thor Grønbæk

Borgerlisten Stevns

Formand for SSU