Dagli’Brugsen bygger boliger

(Last Updated On: 8. juni 2017)

Unikt tiltag: Dagli’Brugsen i Strøby vil bygge huse til fremtidige kunder

Strøby: Den lokale brugs bliver bygherre. Der skal bygges to gange tre familiehuse på brugsens grund, for at styrke lokalsamfundet og sikre nye kunder. Vi har lavet tekniske undersøgelser og finaniseringen er på plads. Planerne realiseres til efteråret 2017, fortæller Dagli’Brugsens nye formand, Jan E. Sørensen.

Boliger til kunderne

Den ny formand oplyser, at Dagli’Brugsen forsat skal være en dagligvareforretning i Strøby om mange år.

– Derfor investerer Dagli’Brugsen i overskudsgivende udlejningsejendomme til private, og der er planer om at bygge nye huse med plads til seks familier, siger Jan E. Sørensen.

De nye boliger skal bygges på pladsen bag forretningen.

Bytte-bytte købmand

Dagli’Brugsen i Strøby har fået ny formand. Og ny og ny? Den hidtidige formand og næstformand har faktisk skiftet plads. Så nu er Ole K. Jørgensen næstformand, og Jan E. Sørensen formand.

Dagli’Brugsens bestyrelse konstituerede sig desuden med Per Petersen, Michael Boile Nielsen og Carl Otto Jensen, og suppleanterne Morten Teglgaard Pedersen og Claus Melcher. Steen B. Hansen er stadig uddeler.

Fokus på madspild

Bestyrelsen for Dagli’Brugsen i Strøby kalder butikken en aktiv brugs og den har afsat 50.000 kr. hvert år til forskellige arrangementer der skal bakke op om lokalsamfundet.

I 2016 blev der ydet støtte til blandt andet: Børnehaven i Strøby teater, velkomstkurv til tilflyttere, Mænds mødested på Blommevej, cirkus, juletræ ved kirken og så det medieomtalte projekt: Strøbyskolen og madspild, varer til madlavningshold og til afslutningsfest.

sky