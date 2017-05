Dagli’Brugsen må lukke for tredje gang i år

(Last Updated On: 11. maj 2017)

Rødvig: “Kære kunder, det er med grædende hjerte, at vi desværre igen har fået skadedyr, og må holde butikken lukket nogle dage. Der er ellers blevet gjort utroligt meget for at dette ikke skulle gentage sig, men vi må jo også tænke på sikkerheden. Mere info senere. Hilsen Peter og personale”, kunne man her til morgen læse på Dagli’Brugsen i Rødvigs facebook side.

Det er tredje gang i år, at dagligvarebutikken har haft besøg af skadedyr. Efter sidste besøg var brugsuddeler, Peter Thomsen, overbevist om at årsagen var fundet og udbedret. En utæt kloak blev repareret, og alle kloaker blev udstyret med rottespærre. Desuden blev der foretaget andre forebyggende tiltag i butikken, som skulle sikre mod nye angreb udefra. Desværre har det vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

Nu skal butikken sikres og alt skal desinficeres. Før butikken igen kan åbne, skal butikken være sporfri for skadedyr i minimum 48 timer.

rmh

(Arkivfoto: Nikolaj Andersen)