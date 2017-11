Dagligdag og politik på Stevns – et stemningsbillede

(Last Updated On: 2. november 2017)

På en dag ved Fyret. Hyggelige får går og græsser. Den flotte vandrefalk som en prik på himlen. Solen skinner på det spejlblanke hav. Den unikke klint.

“Stevns Klint har universel betydning for hele menneskeheden! Det besluttede UNESCO, da de udpegede klinten til at være verdensarv i 2014”.

Ja, jeg elsker naturen. Vi må værne om den. Det enkelte menneske for en kort stund. Menneskeheden for evigheden.

En anden interesse jeg har, er at læse spændingsromaner, og bruger derfor biblioteket meget. Det har dog aftaget lidt med tiden, for jeg læser også Dagbladets følgeton om kommunalpolitik.

Glimt fra politik efter KV13. Kilde: www.sn.dk:

2014

Enighed om politisk linie.

Flertalsgruppe: V + B + DF + K

2015

Borgmesteren for fredning af Verdensarv Stevns Klint.

—

Borgmesteren imod fredning af Verdensarv Stevns Klint.

—

Fredning af klinten taget af dagsordenen.

—

Et flertal stemmer for fredning. 11 af 19 kommunalpolitikere. Borgmesteren imod.

—

Økonomiudvalget (incl. borgmesteren) udsætter beslutning om fredning.

—

Borgmesteren i mindretal i kommunalbestyrelsen og fredning vedtages.

—

Borgmesteren “vil arbejde loyalt for flertallets beslutning”.

—

Et snævert flertal i Økonomiudvalget (incl. borgmesteren) udsætter fremsendelse af fredningsforslag.

—

Bjarne Østergaard Rasmussen ekskluderes af Venstre.

—

Flemming Petersen udtræder af Venstre.

—

Radikale forlader flertalsgruppen.

—

Borgmesterens opførsel anmeldt til Arbejdstiilsynet.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø.

2016

Fredningsforslag underskrevet.

—

Venstre ingen tillid til borgmesteren.

Borgmesteren: “Mener ikke han har begået fejl, der gør at han skal træde tilbage som spidskandidat”

—

Borgmesteren har glemt at informere om Movia takststigninger.

—

Afstemning i Venstre om at opstille ny borgmesterkandidat: Martin Steen Andersen.

—

Borgmesteren 116 stemmer – Martin Steen Andersen 109.

—

Borgmesteren vedr. manglende budgetoplæg: “Ikke fair med kritik”.

—

DF udmelder sig af flertalsgruppen.

—

Oppositionen danner nyt flertal: Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Bjarne Østergaard Rasmussen.

—

Borgmesteren: “Venstre ønsker bredt samarbejde. Vi håber fremadrettet på en god og sober tone i debatterne i Kommunalbesryrelsen og tror på, at de politiske benspænd og drillerier fra oppositionen må høre op”

—

Oppositionen tager magten.

—

Borgmesteren: “Håber på en mere rolig tid. Det er uværdigt, at vi skal i medierne den ene gang efter den anden med dårlige historier”.

—

Borgmesteren i TV om fredningssagen (som bekendt modstander af fredning).

Kommunalbestyrelsen har ellers ved en flertalsbeslutning slået fast, at der er formanden for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Bjarne Østergaard Rasmussen (løsgænger), som udtaler sig på kommunens vegne i netop den sag.

Borgmesteren: “Jeg har min ytringsfrihed”.

2017

Generalforsamling i Venstre om nyt opstillingsmøde.

—

Borgmesteren forlader Venstre.

—

To fra Konservative stifter nyt parti: Borgerlisten Stevns.

—

Borgmesteren stifter nyt parti.

—

Borgmesteren stemmer vedr. gassalg af HMN Naturgas uden at have mandat fra Kommunalbestyrelsen.

—

Borgmesteren kalder sit nye parti: Borgerlisten Nyt Stevns.

—

Borgmesteren ændrer navn på partiet til: Nyt Stevns.

—

Borgmesteren udtaler sig til Dagbladet på egne vegne som modstander af fredning af Klinten.

—

Politianmeldelse af træbeskæring i Rødvig. Borgmesteren forventer at anmeldelsen trækkes tilbage. Har dog selv stemt for træpolitikken, som administreres af forvaltningen.

—

Borgmesteren har ikke oplyst Kommunalbestyrelsen om, at 15 minutteres-driften mellem Hårlev og Køge kunne være i fare p.g.af Østbanens forlængelse til Roskilde.

Borgmesteren “lægger sig fladt ned”.

—

Borgmesteren kritiserer Thomas Overgaards udtalelser om Køge kommunes P-politik.

—

Borgmesteren: “Ikke et must at vedblive at være borgmester”.

—

Borgmesteren var indbudt til budgetforhandlinger, men sendte afbud. Blev derefter afvist ved efterfølgende møder. Borgmesteren:”Helt utilgiveligt”. “Det er uhørt, at man på den måde holder borgmesteren udenfor”. “Forligspartiernes budget er økonomisk uansvarligt”.

—

16 ud af 19 medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse vedtager budget.

—

Borgmesteren på kommunalbestyrelsesmøde: “To gange har Steen S. Hansen (A) og Line Krogh Lay (B) søgt aktindsigt i min private mailboks. Det er en ret, som de har som kommunalpolitikere, men det er hamrende ubehageligt og nærmest som at have indbrud i mit eget hjem”.

Senere overfor Dagbladet: “Den indeholder min korrespondance med rigtig mange mennesker i en konkret sag. Det er stærkt ubehageligt både for dem og for mig at vide, at andre personer kan læse med”.

“Det er ikke min private mailboks, som jeg sagde på mødet, det er min arbejdsmail”.

Oplyser at han har givet forvaltningen besked om “at sende det hele”.

“Jeg har ikke noget at skjule”.

—

Mine betragtninger.

Når jeg læser borgmesterens udtalelser, er der flere gange, i mine tanker, dukket en sætning op:

Han er jo smækfornærmet.

Nyt Stevns. Hvis politikken er den linie, som borgmesteren har forsøgt at lægge de sidste fire år, ja, så er det “NYT” at føre politik på den måde. Beklager, men en måde jeg ville betegne som “YT”.

Et kapitel slutter.

Bagklogskabens klare lys spredes.

Kommunalvalget kommer.

I landspolitik stemmer jeg ikke på Socialdemokratiet eller Radikale, men jeg fornemmer, at især disse to partier her i kommunen er lykkedes med at samle og skabe resultater.

Ro på med stabilitet, visioner, samarbejds- og lederevne.

Jeg sætter min lid til team A + B.

Lad os glæde os til KV17.

Mine tånegle er slidt ned.

Jeg må rette tæerne ud.

Fødderne vil få en lettere gang på jord.

Kan atter spadsere til biblioteket.

Ingrid Ejlergaard

Skolemarken 1

Store Heddinge