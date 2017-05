Dagplejen har udviklet sig markant

(Last Updated On: 2. maj 2017)

Med henvisning til en undersøgelse fra 2013 skriver Jacqueline Sporon-Fiedler i et debatindlæg i ugens udgave af Stevnsbladet, at vuggestuebørn fik signifikant bedre karakterer i dansk og matematik end børn, der havde gået i dagpleje.

Undersøgelsen om, at dagplejebørn klarede sig dårligere i skolen, var baseret på dagplejen for 19 år siden.

Man kan ikke sammenligne dagplejen for 19 år siden med dagplejen, som den ser ud i dag. For dagplejen har undergået en enorm udvikling både med hensyn til dagplejernes og dagplejepædagogernes uddannelse samt det pædagogiske indhold i dagplejen.

Den kommunale dagpleje arbejder i dag med læreplaner, inklusion og sprogstimulering, præcis som vuggestuerne gør. Og i dagplejen har forældre også mulighed for at vælge særlige forhold til – for eksempel en naturdagpleje, idrætsdagpleje eller en dagpleje for børn, der er født for tidligt.

I Stevns Kommune er de kommunale dagplejere alle certificerede idrætsdagplejere og har gennemgået en DGI uddannelse på seks moduler, som kobler teori og praksis, hvilket betyder, at dagplejerne er uddannet i at tilbyde en hverdag med mest mulig bevægelse både inde og ude.

Dagplejerne har desuden et ICDP modul, hvor det pædagogiske fundament er betydningen af vigtige relationer, og hvor der skabes et miljø præget af varme, omsorg og indlevelse.

I dagplejernes legestuer kører vi »Sunshine Circles« forløb, og her er der fokus på at skabe et trygt, udviklende, anerkendende og lærerigt samspil i en gruppe, hvilket forbereder børnene på at kunne agere i store grupper og indgå i socialt samspil med andre børn i børnehaven og på skolen.

De kommunale dagplejere er desuden ofte på individuelle ugekurser efter eget ønske såsom præmature kurser, motorik og sansning, sensitive og sårbare børn og forskellige sprogkurser.

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at alle kommunale dagplejere i Stevns Kommune har førstehjælpskurser. Og at disse opgraderes hvert andet år.

Man kan med andre ord sige, at dagplejen for 19 år siden var et pasningstilbud. I dag er det i høj grad også et professionelt og fagligt stærkt læringstilbud i et trygt og hjemligt miljø. Et miljø, hvor normeringen er god, og hvor der er tid til det enkelte barn.

Dette understøttes af Ph.d. Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet, som har lavet en observationsundersøgelse af dagplejen.

»Dagplejen med en enkelt voksen, der arbejder med et mindre antal børn, har mulighed for et varieret interaktionsmønster og en anerkendende dialogform. Altså, at dagplejens rammer og daglige iscenesættelser, giver gode muligheder for et rigt og varieret interaktionsmønster, der dels fremmer barnets fornemmelse af Selv og dels etablere læring i etablerede udviklingszoner. Dagplejerne er ifølge forskningsprojektet dygtige til at skabe ro og trygge rammer for børnene. Og dagplejens konstruktion med en enkelt voksen og få børn giver gode muligheder for at udvikle børnenes sprog«.

Det er med andre ord en helt anden dagpleje, end den dagpleje som Jacqeline Sporon-Fiedler baserer sit debatindlæg på.

Lene Bylund

Tillidsrepræsentant for dagplejerne

Stevns Kommune