Danbolig får ny daglig leder

(Last Updated On: 24. oktober 2017)

På fredag kan man ønske Susanne A. Støving held og lykke med jobskiftet til Køge – og byde hendes afløser, Katrine Schou, velkommen til Stevns. Det sker ved en reception i butikken på Nytorv

Susanne A. Støving (tv) og Katrine Schou bytter job, næsten da. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Efter 17 år som daglig leder i Danboligs Store Heddinge afdeling har Susanne A. Støving valgt at søge nye udfordringer i nabokommunen Køge.

Susanne, der er barnefødt i Boesdal og har boet i Store Heddinge i mange år, begyndte allerede i branchen for 25 år siden. Det var i 1992, hos Kreditforeningen Danmark, senere Realkredit Danmark, på Stevns. I 2000 blev hun headhuntet til Danboligs afdeling i Store Heddinge, hvor hun har været lige siden.

Således er hun en erfaren mægler med stort kendskab til Stevns, og her har hun med skiftende konjunkturer oplevet både gode og mindre gode tider.

– Da jeg startede i 2000 var huspriserne på Stevns ikke voldsomt høje, og butikken havde kun fem boliger til salg. De første otte år havde jeg regnskaber, der kun gik en vej, fortæller Susanne, mens hun med sin venstre arm illustrerer en opadgående kurve.

Finanskrisen kom i 2008, og den ramte også Danbolig i Store Heddinge. Alt tyder dog på, at boligmarkedet efterhånden er nået ud på den anden side.

– Vi har ikke nået 2007-priserne endnu, men det går den rigtige vej, siger den erfarne ejendomsmægler.

Lokalkendskab er afgørende

Næsten lige så erfaren er hendes afløser, Katrine Schou, som har været i mæglerbranchen i 17 år. Siden 2007 i Danbolig, primært i Køge-afdelingen, men Katrine har i perioder også arbejdet på kontoret i Store Heddinge. Og ligesom Susanne er Katrine barnefødt på Stevns, nærmere bestemt i Klippinge. Hun har også boet i Store Heddinge, og i dag bor hun sammen med sin mand og to børn i Strøby Egede.

Det er da også lokalkendskabet, begge mæglere fremhæver, som et af de afgørende parametre for at klare sig godt i branchen.

– Det handler om at have noget at byde på, om at have et netværk – og så er det vigtigt, hvordan man møder folk her på Stevns. Stevnsboer er søde og imødekommende, når man møder dem i øjenhøjde, forklarer Katrine, og Susanne supplerer:

– Det dur ikke at være »smart i en fart«.

Og en ny vej er afgørende

De to ejendomsmæglere er også enige om, hvad der kan gavne udviklingen på Stevns – og fremme salget af boliger i kommunen.

– En ny vej med adgang til motorvejen vil være et af de bærende elementer for vores udvikling på Stevns. Vejen er vigtig at få etableret, og den vil både være med til at fastholde nuværende og tiltrække nye borgere hertil, forklarer Katrine.

Kendskabet til Stevns er et andet forhold, der ifølge de to mæglere kan forbedres.

– Mange kender slet ikke Stevns, men når de først kommer herned, opdager de, hvor dejligt her er, siger Susanne.

Så er der postnumrene, som har stor betydning. Selvom der kun er få kilometer mellem Strøby Egede og Strøby er forskellen i såvel efterspørgsel som pris stor.

– Køge er blevet det nye sort, og vi har f.eks. mange hipstere fra København, som søger mod Køge, siger Katrine.

Strøby Egede har som bekendt samme postnummer som Køge, 4600, og det gavner hussalget i den nordligste by i Stevns kommune.

Det er da også Strøby Egede, som i høj grad er med til at hive gennemsnittet op for antallet af solgte huse og huspriserne i kommunen.

– Men vi har også stadig billige boliger i landsbyerne, hvor man kan finde et hus til 350.000 kroner, siger Susanne.

Særligt en type hus er der stor mangel på i øjeblikket: En et-plans villa på 120-160 kvadratmeter, centralt beliggende i Store Heddinge, Rødvig og Hårlev. Til denne type bolig er der i øjeblikket ventende købere.

Jobbytte og reception

Susanne og Katrine bytter stort set job. Pr 1. november vil Katrine fungere som daglig leder i Store Heddinge, mens Susanne møder ind hos Danbolig i Køge. Her skal hun overtage nogle af Katrines opgaver, heriblandt projektsalg

På fredag den 27. oktober mellem kl. 14 og 17 er der reception i butikken på Nytorv, hvor man kan sige goddag og farvel – og nyde et glas og en let anretning.

– Jeg har vurderet rigtig mange boliger på Stevns og har mødt mange søde og spændende mennesker. Det har været sjovt at være hernede, men skal jeg prøve noget andet, så er det nu, slutter Susanne.

rmh