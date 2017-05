Danmarks første minitanks ruller på koldkrigsmuseet

(Last Updated On: 16. maj 2017)

Koldkrigsmuseum Stevnsfort har indkøbt tre minitanks, der skal gøre indlevelsen i Den Kolde Krig endnu mere autentisk

Fjenden gemmer sig over alt, i krattet, bag næste sving eller bakke, og skal elimineres med kampvognens laserkanon. Man gennemfører banen alene, på tid, og kan på den måde dyste mod sine venner eller sin mor og far om at være den skarpeste soldat. (Pressefoto).

Stevnsfort: Hvis nogen tror, at et museum er et sted, hvor man skal liste sig rundt og holde på formerne, kan de godt tro om igen. For i Kristi Himmelfartsferien, fra torsdag den 25. maj, præsenterer Koldkrigsmuseum Stevnsfort Danmarks første minitanks.

Store børn og andre barnlige sjæle kan dyste mod sig selv og hinanden om, hvem der på kortest tid kan forcere terrænet i de nyindkøbte minitanks, mens fjenderne lurer i krattet og skal elimineres med laserkanoner.

Levende historieformidling

Koldkrigsmuseum Stevnsfort ligger ovenpå og inden i Stevns Klint og var under Den Kolde Krig NATO’s frontlinje mod Østblokken. Området var det første mål for en russisk atombombe og genstand for adskillige russiske angrebsplaner. Blandt andet var der planer om at landsætte kampvogne nord og syd for Stevns Klint i et angreb på Vesteuropa.

Museumsinspektør ved Stevnsfort, Iben Bjørnsson, siger:

– Vores nye minikampvogne skal gøre oplevelsen af truslen under Den Kolde Krig så autentisk som muligt. Danmark stod forrest som mål for et russisk angreb. En enkelt forkert beslutning, en enkelt konflikt, der ikke blev håndteret i tide, og så ville de russiske kampvogne have rullet hen over Stevns mod København.

Hun fortsætter:

– Minikampvognene er en fascinerende oplevelse for store børn og voksne, en mulighed for at træde ind i krigens univers og leve sig ind i de beslutninger om liv og død, som soldater træffer i løbet af et splitsekund. Det er levende historieformidling, hvor museets gæster ikke blot hører om fortiden, men oplever den på egen krop.

Fakta om minikampvognene: