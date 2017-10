Dansk Folkeparti Stevns partihopper ikke

(Last Updated On: 23. oktober 2017)

Af: Keld Hein, fungerende formand Dansk Folkeparti Stevns

Nu oplever de stakkels vælgere igen, at debatten om de ulidelige partihop er aktualiseret.

For Dansk Folkeparti Stevns er det magtpåliggende at garantere vælgerne, at en stemme på liste O med garanti forbliver i DF-gruppen i kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen og de 6 kandidater har i enighed besluttet, at samtlige kandidater underskriver en erklæring, hvori det garanteres, at et eventuelt frafaldent kommunalbestyrelsesmedlem erstattes af suppleanten. Partihop er ifølge aftalen umuliggjort.

Vi udfordrer ikke valglov eller Grundlov. Vi fortæller vores vælgere, at en stemme på Dansk Folkeparti forbliver i Dansk Folkeparti.

Vi ønsker alle på Stevns et godt valg.

Med venlig hilsen

Keld Hein

Fungerende formand Dansk Folkeparti Stevns