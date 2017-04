Dansk ildsjæl hjælper afrikanske »heksebørn«

(Last Updated On: 19. april 2017)

Kom og hør ildsjælen Anja Ringgren Lovén fortælle om sit virke i Nigeria

Anja Ringgren Lovén driver et børnehjem for heksebørn i Nigeria. (Pressefoto)

Strøby: Menighedsrådet i Nordstevns Pastorat inviterer til spændende foredrag i Kirkeladen Strøby torsdag den 27. april fra kl. 19 til 21.

Her kommer ildsjælen Anja Ringgren Lovén og fortæller om sit arbejde for Nigerias såkaldte »heksebørn«. Hun bor i Nigeria sammen med sin nigerianske mand, og sammen driver de et helt specielt børnehjem for heksebørnene.

Hekseanklager er et stigende problem i mange afrikanske lande, specielt i Nigeria. Hekseanklagerne opstår for eksempel, når død og sygdom rammer i familien. Det kan også være en fejlslagen høst, fyringer eller barnløshed. Ifølge traditionel afrikansk tro har alting en overnaturlig årsag, og det er oftest børn, der bliver gjort til syndebukke. Uden hjælp ville børnene ende med at leve et ensomt liv på gaden, hvor de fleste ikke overlever.

Alle er velkomne til denne aften. Entréen er på 25 kroner, der normalt dækker kaffe og kage, men som denne aften går ubeskåret til Din Nødhjælp.

Din Nødhjælp har i mere end tre år støttet heksebørnene i Nigeria.

rmh